Odesszai docens vesztette életét a Kárpátokban

A hegyvidéken bukkantak rá Olekszij Hodakov, az Odesszai Nemzeti Műszaki Egyetem docensének holttestére – közölte a Szuszpilne hírportál, Hanna Dan rendőrségi szóvivő nyilatkozatára hivatkozva.

A holttestet március 8-án egy turista fedezte fel. A rendvédelmi szervek jelenleg a boncolás eredményeire várnak a halál pontos okának megállapításához.

A túrázó 2026. február 13-án vonattal érkezett Kárpátaljára, majd másnap hegyi túrára indult. Utoljára február 17-én adott életjelet magáról, ezt követően megszakadt vele a kapcsolat.

