Öngyilkossági kísérlet Ungváron
Megpróbált véget vetni az életének egy lány Ungváron – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán április 27-én.
A rendfenntartók öngyilkossági kísérletről kaptak bejelentést a Bogomolec utcából. A helyszínre kiérkező járőrök egy lányt találtak, akinek a karja vágásokkal volt tele, és vérzett.
A járőrök elsősegélyt nyújtottak a fiatalnak, elállították a vérzést, és bekötözték a sebeit. Ezzel egyidejűleg mentőt is hívtak a helyszínre.
A lány életét jelenleg nem fenyegeti veszély. Tettének indítékai egyelőre nem ismertek.