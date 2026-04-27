Öngyilkossági kísérlet Ungváron

Megpróbált véget vetni az életének egy lány Ungváron – a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán április 27-én.

A rendfenntartók öngyilkossági kísérletről kaptak bejelentést a Bogomolec utcából. A helyszínre kiérkező járőrök egy lányt találtak, akinek a karja vágásokkal volt tele, és vérzett.

A járőrök elsősegélyt nyújtottak a fiatalnak, elállították a vérzést, és bekötözték a sebeit. Ezzel egyidejűleg mentőt is hívtak a helyszínre.

A lány életét jelenleg nem fenyegeti veszély. Tettének indítékai egyelőre nem ismertek.

