Orosz megrendelésre ölhette meg az ukrán katonát egy nő Ungváron

Bursza Krisztina Közélet

Az ungvári rendőrség őrizetbe vett egy 26 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy orosz titkosszolgálati megbízásból meggyilkolt egy ukrán katonát – számolt be róla az ukrán rendőrség.

Az eset április 13-án történt Ungvár egyik bérelt lakásában, ahol egy ukrán fegyveres erőknél szolgáló katonát holtan találtak. A kezdeti vizsgálatok még természetes halálra utaltak, azonban a nyomozás során egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek végül idegenkezűségre és orosz kapcsolatra utaltak.

A nyomozók a férfi utolsó kapcsolatait feltérképezve jutottak el egy zaporizzsjai nőhöz, aki a haláleset idején a lakásban tartózkodott. A gyanúsított azt állította, hogy együtt italoztak, és a katona feltehetően túlzott alkoholfogyasztás következtében halt meg.

Ezt a verziót azonban a rendőrségi vizsgálat megcáfolta.

A nyomozás szerint a nőt körülbelül egy hónappal korábban szervezhették be az oroszok. A megbízók egy társkereső oldalon hoztak létre profilt a nevében, ahol kapcsolatba léptek az áldozattal, majd megszervezték a találkozót. A későbbiekben a nő már önállóan tartotta a kapcsolatot a katonával.

A találkozó során – a gyanú szerint – a nő egy előre előkészített anyagot kevert a férfi italába. A szer elfogyasztása után a katona néhány órán belül meghalt. A nő ezt követően értesítette megbízóját, majd utasításai alapján megpróbálta eltüntetni a nyomokat: megsemmisítette a mérgező anyag maradványait, és csak reggel hívott mentőt.

A hatóságok még aznap őrizetbe vették a gyanúsítottat. Az ügyben összegyűjtött bizonyítékokat átadták az Ukrán Biztonsági Szolgálat részére.

A nőt hazaárulással vádolják, amiért akár 15 év börtön vagy életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

Kárpátalja.ma