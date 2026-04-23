Orosz megrendelésre ölhette meg az ukrán katonát egy nő Ungváron

Az őrizetbe vett egy 26 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy orosz titkosszolgálati megbízásból meggyilkolt egy ukrán katonát – számolt be róla az ukrán rendőrség.

Az eset április 13-án történt Ungvár egyik bérelt lakásában, ahol egy ukrán fegyveres erőknél szolgáló katonát holtan találtak. A kezdeti vizsgálatok még természetes halálra utaltak, azonban a nyomozás során egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek végül idegenkezűségre és orosz kapcsolatra utaltak.

A nyomozók a férfi utolsó kapcsolatait feltérképezve jutottak el egy zaporizzsjai nőhöz, aki a haláleset idején a lakásban tartózkodott. A gyanúsított azt állította, hogy együtt italoztak, és a katona feltehetően túlzott alkoholfogyasztás következtében halt meg.

Ezt a verziót azonban a rendőrségi vizsgálat megcáfolta.

A nyomozás szerint a nőt körülbelül egy hónappal korábban szervezhették be az oroszok. A megbízók egy társkereső oldalon hoztak létre profilt a nevében, ahol kapcsolatba léptek az áldozattal, majd megszervezték a találkozót. A későbbiekben a nő már önállóan tartotta a kapcsolatot a katonával.

A találkozó során – a gyanú szerint – a nő egy előre előkészített anyagot kevert a férfi italába. A szer elfogyasztása után a katona néhány órán belül meghalt. A nő ezt követően értesítette megbízóját, majd utasításai alapján megpróbálta eltüntetni a nyomokat: megsemmisítette a mérgező anyag maradványait, és csak reggel hívott mentőt.

A hatóságok még aznap őrizetbe vették a gyanúsítottat. Az ügyben összegyűjtött bizonyítékokat átadták az Ukrán Biztonsági Szolgálat részére.

A nőt hazaárulással vádolják, amiért akár 15 év börtön vagy életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

