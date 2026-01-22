Trilaterális, háromoldalú megbeszéléseket folytat a hétvégén az Egyesült Arab Emírségekben egy amerikai, egy orosz és egy ukrán tárgyaló delegáció – idézi a The Guradian című brit lap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A BBC úgy tudja: a háromoldalú egyeztetések már pénteken megkezdődnek.

Az ukrán elnök szerint Oroszországnak készen kell állnia a kompromisszumokra. „Mindenkinek készen kell állnia, nem csak Ukrajnának” – tette hozzá. Szerinte e kompromisszum jobb, mintha semmilyen párbeszédet nem folytatnánk.

Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy „Isten áldásával” véget érhet a háború.

