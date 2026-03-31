Oroszbarát propaganda terjesztésével vádolnak egy beregszászi férfit

Azzal vádolnak egy 39 éves beregszászi lakost, hogy ukránellenes anyagokat terjesztett a közösségi médiában – közölte a Kárpátaljai Megyei Ügyészség a hivatalos oldalán március 31-én.

A közlemény szerint a férfi nyilvános beszélgetésekben támogatta Oroszországot, és helyeselte az Ukrajna ellen indított háborút. Mindemellett hamis híreket terjesztett arról, hogy Ukrajna saját lakosságát bombázza.

A nyomozás során megállapították, hogy a gyanúsított többször is Ukrajna határainak megváltoztatását szorgalmazta, és javasolta, hogy Kárpátalja régióit más államokhoz csatolják.

A férfit akár 5 évig tartó börtönbüntetéssel és vagyonelkobzással is büntethetik.

