A helyi önkormányzati mandátumok meghosszabbításáról

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa az október 8-i plenáris ülésén elfogadta a 14031. számú határozatot, mellyel a helyi önkormányzatok képviseleti szerveinek és vezetőinek mandátumáról döntöttek. A határozat szerint a megyei, járási, városi és községi tanácsok képviselőinek, valamint a települések polgármestereinek megbízatása az orosz agresszió miatt kihirdetett hadiállapot végéig érvényben marad – olvasható a parlament honlapján.

A honatyák által megszavazott határozat megerősíti, hogy az Oroszország támadása miatt bevezetett hadiállapot idején az európai normáknak megfelelően lebonyolított demokratikus választások megtartása lehetetlen. Kiemelik, hogy mindezért csak az Oroszországi Föderációt terheli felelősség.

Az önkormányzati szervek határozatilag biztosított stabil működése és alkotmányban rögzített hatáskörük gyakorlása a törvényes rendet, a nemzetbiztonságot, az állam védelmét és a kistérségek sikeres működését szavatolja – áll a közleményben.

Kárpátalja.ma

Forrás: rada.gov.ua