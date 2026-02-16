Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg az ukrán hatóságok Herman Haluscsenko volt energetikai és igazságügyi minisztert a Midasz ügyben – közölte az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn a Telegramon.

A közlemény szerint az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a SZAP Midasz elnevezésű művelete során tavaly novemberben leleplezett bűnszervezet tagjainak kezdeményezésére egy olyan pénzalapot jegyeztek be 2021 februárjában a Nagy-Britanniához tartozó Anguilla szigetén, amelynek célja elsikkasztott összegek befektetésként való megjelenítése volt.

Hozzátették:

az Ukrajnában, valamint – több más ország illetékes hatóságaival folytatott – nemzetközi együttműködés keretében beszerzett anyagok arra utalnak, hogy a gyanúsított hivatali ideje alatt az általa megbízott, Roket álnevű személyen keresztül a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzhez jutott az energetikai szektorban folytatott jogellenes tevékenységével.

A SZAP adatai szerint ezeket az összegeket különböző pénzügyi eszközökön keresztül legalizálták, egyebek között kriptovalutával és az alapba történő „befektetéssel”. Megállapították, hogy az alap számláira – amelyek felett a gyanúsított családja rendelkezett – több mint 7,4 millió dollárt utaltak át. További több mint 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót készpénzben fizettek ki, illetve közvetlenül Svájcban utaltak át a családnak.

A hivatal közölte, hogy a nyomozás folytatódik; a vizsgálat keretében Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája 15 országgal működik együtt.

Haluscsenkót vasárnap az államhatár átlépésekor vette őrizetbe a NABU – írta az Ukrinform állami hírügynökség.

A NABU tavaly novemberben számolt be arról, hogy 15 hónapnyi nyomozás után feltárt egy nagy horderejű korrupciós ügyet az energetikai szektorban. A nyomozás megállapította, hogy a bűnszervezet tagjai kiterjedt befolyási rendszert építettek ki stratégiai jelentőség állami cégekre, köztük az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalatra. A hatóságok szerint a bűnszervezet vezetője egy ukrán üzletember, akit novemberben vettek őrizetbe hat másik gyanúsítottal együtt.

Forrás: MTI