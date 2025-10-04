Quados túracsoport vezetője vert meg egy férfit Kárpátalján

A munkácsi járási Alsóhatárszeg (Roztoka) település közelében egy tizenöt fős quados turistacsoport haladt el október 3-án. Az egyik ház lakója észlelte, hogy a csapat éppen az ő udvarán készül áthaladni, ezért odasietett, hogy közölje, magánterületen haladnak át – olvasható a Zakarpattya 24 hírportálon.

A férfi a közeledő quadosok útját állta, mire a csoport vezetője leszállt járművéről, és ököllel szó nélkül arcon ütötte az egyébként daganatos betegséggel küzdő telektulajdonost. Miután a férfi földre került, támadója meg is rugdosta. A sértett segítségért kiabáló feleségéhez a csoport egy másik tagja hajtott oda, átgázolva a család veteményeskertjén.

A kiáltozást hallva a szomszédok siettek a helyszínre, mire a két támadó fenyegetőzve továbbállt. A csoport többi látszólag értetlenül állt a történtek előtt. A portál értesülése szerint a túrázók Lemberg (Lviv) megyéből érkeztek.

Hanna Dan rendőrségi szóvivő közlése szerint az esettel kapcsolatban megérkezett a bejelentés a rendfenntartókhoz. Jelenleg az elkövetők azonosítása zajlik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya 24