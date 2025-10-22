Rahó november 1-jén kezdi a fűtési szezont

A Rahaói kistérség megkezdte a felkészülést az új fűtési idényre. Az önkormányzat hivatalos rendelkezése szerint 2025. november 1-jétől megkezdik a hőszolgáltatást a szociális szféra intézményeiben.

A 2025–2026-os fűtési szezon kezdetéről szóló döntést Jevhen Molnár, a városi tanács titkára és megbízott polgármester írta alá. A 195. számú, október 21-én kelt rendelet értelmében elsőként a következő intézmények kapnak fűtést:

egészségügyi intézmények,

oktatási és kulturális létesítmények,

valamint állami hivatalok.

Ennek köszönhetően az iskolák, óvodák, kórházak és más, a közösség számára létfontosságú szociális intézmények időben jutnak fűtéshez, ami biztosítja a gyermekek, a betegek és az alkalmazottak kényelmét a hideg hónapokban.

A helyi önkormányzat közlése szerint a lakóépületek fűtésének elindítása az érvényben lévő szabályozások és az időjárási körülmények függvényében történik majd. Hagyományosan a távfűtést akkor kapcsolják be a lakásokban, ha a három egymást követő napon mért átlaghőmérséklet nem haladja meg a +8 °C-ot.

