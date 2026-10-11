Rendkívüli áramkimaradások Ukrajna több megyéjében

Az orosz támadások következtében kialakult súlyos energiaellátási helyzet miatt Ukrajna több megyéjében rendkívüli áramkimaradásokat vezetek be – közölte vasárnap az Ukrenerho országos áramszolgáltató vállalat.

A vállalat Telegram-csatornáján közzétett tájékoztatása szerint a korábban meghirdetett, óránkénti áramkorlátozási ütemtervek jelenleg nem érvényesek.

Az Ukrenerho közölte, hogy a rendkívüli áramkorlátozásokat az energiarendszer stabilizálódását követően azonnal megszüntetik. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításán.

Mivel az energiaellátás helyzete gyorsan változhat, a vállalat arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a regionális áramszolgáltatók hivatalos tájékoztatásait. Azokat a fogyasztókat, akiknél jelenleg van áram, takarékos energiafelhasználásra szólították fel.

A kárpátaljai helyzetről a Zakarpattyaoblenerho oldalán tájékozódhatnak.

UNIAN/Kárpátalja.ma

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