Rendkívüli áramkimaradások Ukrajna több megyéjében
Az orosz támadások következtében kialakult súlyos energiaellátási helyzet miatt Ukrajna több megyéjében rendkívüli áramkimaradásokat vezetek be – közölte vasárnap az Ukrenerho országos áramszolgáltató vállalat.
A vállalat Telegram-csatornáján közzétett tájékoztatása szerint a korábban meghirdetett, óránkénti áramkorlátozási ütemtervek jelenleg nem érvényesek.
Az Ukrenerho közölte, hogy a rendkívüli áramkorlátozásokat az energiarendszer stabilizálódását követően azonnal megszüntetik. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításán.
Mivel az energiaellátás helyzete gyorsan változhat, a vállalat arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a regionális áramszolgáltatók hivatalos tájékoztatásait. Azokat a fogyasztókat, akiknél jelenleg van áram, takarékos energiafelhasználásra szólították fel.
A kárpátaljai helyzetről a Zakarpattyaoblenerho oldalán tájékozódhatnak.
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