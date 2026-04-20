Ittas katona támadt egy gyermekre Odesszában

Késes támadás történt Odesszában, ahol egy ittas férfi megsebesített egy gyermeket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés a 102-es segélyhívóra érkezett, miután szemtanúk egy agresszívan viselkedő férfiról számoltak be, aki az utcán késsel fenyegette a járókelőket.

A támadás során a gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították.

A járőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, akit később egy magánterületen találtak meg. A férfi az intézkedés során agresszívan viselkedett, ittas állapotban volt, és továbbra is fenyegetőzött, ezért a rendőrök testi kényszert és bilincset alkalmazva vették őrizetbe.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi engedély nélkül hagyta el katonai egységét. Ezt követően átadták a katonai rendészeti szolgálatnak.

Az ügyben eljárás indult.

