Reserve+: új halasztást tesztelnek a többgyermekes édesapák számára

A Reserve+ alkalmazás mostantól figyelembe veszi a különböző házasságokból született gyermekeket a nagycsaládos édesapák halasztási kérelmeinél – tudatta Ukrajna Védelmi Minisztériuma hivatalos oldalán február 13-án.

A közlemény szerint a minisztérium megkezdi a Reserve+ alkalmazás új funkciójának tesztelését, amely lehetővé teszi a többgyermekes édesapák számára, hogy online kérvényezzék a mozgósítási halasztást. A szolgáltatás akkor is igénybe vehető, ha a gyermekek nem ugyanabból a házasságból születtek.

A minisztérium megjegyezte, hogy az online halasztás korábban csak azok számára volt elérhető, akiknek a jelenlegi házasságukból született három vagy több gyermekük. Mostantól azonban a rendszer minden 18 év alatti gyermeket figyelembe vesz, függetlenül az édesapa családi állapotától, feltéve, hogy nincs tartásdíj-tartozása.

A béta tesztelésben azok a többgyermekes édesapák vehetnek részt, akiknek még nincs érvényes halasztásuk. Emellett a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

• három vagy több, 18 év alatti gyermekük van;

• nincs tartásdíj-tartozásuk (vagy a tartozás mértéke nem haladja meg a háromhavi kifizetések összegét);

• helyesen adták meg adataikat (teljes név, születési dátum, adóazonosító szám) az állami nyilvántartásokban;

• gyermekeik Ukrajnában születtek.

A szolgáltatás igénybevétele papíralapú kérelem benyújtása és a toborzóközpontok felkeresése nélkül történik. A rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat az állami nyilvántartásokban, különös tekintettel a Tartásdíj-adósok Egységes Nyilvántartására.

A kérelem benyújtása után a halasztásról szóló döntés megjelenik az elektronikus katonai regisztrációs dokumentumban. Az eljárás néhány perctől több óráig is tarthat. Ha a nyilvántartásban szereplő adatok elavultak, vagy a tartásdíj-tartozás meghaladja a megszabott mértéket, a halasztást megtagadják mindaddig, amíg ezeket a problémákat nem rendezik.

Kárpátalja.ma