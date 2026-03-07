Új rubrika a Rezerv+ alkalmazában – mit jelent a BOC-999?

Ukrajnában sok hadköteles korú férfi számára feltűnhetett, hogy a katonai nyilvántartásként szolgáló Rezerv+ alkalmazásban márciusban megjelent egy új bejegyzés. A BOC-999 megjelölés mellett ez áll: „általános katonai alapkiképzésre szorul”.

A TSN hírportál kérésére a változást Marina Bekalo jogász kommentálta, kiemelve, hogy a bejegyzést látva senkinek sem kell a hadkiegészítő központba sietnie.

Az új rubrika azon hadkötelesek adatai között jelenik meg, akik korábban nem szolgáltak a hadseregben és nem volt részük katonai kiképzésben. Ezt a státuszt Ukrajna Védelmi Minisztériumának 317. számú rendelete vezette be.

A jelölés azt jelenti, hogy adott személynek nincs katonai szakképesítése, és mobilizálása esetén előbb egy alapkiképzésen kell átesnie.

Miért jelent meg a bejegyzés a Rezerv+ alkalmazásban?

A jogász szerint ennek megjelenése az általános katonai alapkiképzés bevezetésével függ össze, amit 2025 augusztusa óta ír elő törvény a 18 és 25 év közötti férfiak számára.

Hozzáteszi, hogy

a jelölés a 25 év feletti férfiak számára nem jár semmilyen jogi következménnyel: sem bírságot, sem a halasztás korlátozását nem vonja maga után.

Mit mond a minisztérium?

A védelmi minisztérium honlapján közölt tájékoztatásban szintén megerősítik, hogy a BOC-999 jelölés pusztán tájékoztató jellegű. A jövőben alapkiképzést igénylő újoncok számának becslését szolgálja.

A szakértők ugyanakkor hozzáteszik, ha egy személy korábban teljesített katonai szolgálatot, mégis megjelenik a nyilvántartásában ez a bejegyzés, akkor javasolt a területi toborzóközpont felkeresése, vagy az adatok korrigálása a mobilalkalmazásban.

