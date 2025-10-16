Riasztó tendencia: egyre több a fiatal kárpátaljai bűnelkövető

Kárpátalján az idei évben aggasztó mértékben nőtt a fiatalkorúak által elkövetett vagy velük kapcsolatos bűncselekmények száma. Az erről szóló beszámoló a Megyei Gyermekügyi Koordinációs Tanács legutóbbi ülésén hangzott el, amelyet a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal alelnöke, Huzinec Jurij vezetett.

A tanácskozás fő témája a gyermekek jogainak védelme és a bűnelkövetés megelőzése volt, különös tekintettel az árvákra és a szülői felügyelet nélküli gyermekekre.

A Kárpátaljai Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában

a fiatalkorúak részvételével történt bűncselekmények száma 7,5%-kal emelkedett.

Különösen aggasztó a visszaesők és az ittas állapotban elkövetett bűncselekmények aránya: megduplázódott az alkohol hatása alatt elkövetett szabálysértések száma, és hatszorosára nőtt a visszaeső bűnelkövetők száma.

Ugyanakkor pozitívumként említették, hogy a súlyos és különösen súlyos bűncselekmények, garázdaságok, testi sértések és zsarolások száma csökkent. A megelőző nyilvántartásban jelenleg 63 gyermek szerepel, 23-mal kevesebb, mint tavaly.

A rendőrség szerint az egyik fő oka a fiatalkori bűnözés növekedésének a szülői kötelességek elmulasztása és a diszfunkcionális családok terjedése. Az idei év eleje óta 107 gyermek került kiemelésre ilyen családokból. Pozitív tendencia ugyanakkor, hogy csökkent az elkövetésre való kényszerítés és a családon belüli erőszak eseteinek száma.

A tanácskozáson szó esett az árvák és a szülői felügyelet nélküli gyermekek helyzetéről is. Október 1-jéig 2 054 ilyen gyermek él Kárpátalján, közülük 265 intézményben. Az év eleje óta 35 gyermek került családi nevelésbe, ami pozitív irányú változásnak számít. Egyre több gyermek kerül civil szervezetek gondozásába, miközben csökken az állami intézményekbe kerülők száma.

Huzinec Jurij kiemelte a helyi közösségek és szolgáltatások szerepét a megelőzésben.

„A helyi szakemberek, szociális munkások és közösségek idejében nyújtott támogatása döntő lehet a nehéz helyzetben lévő családok és gyermekek számára”

– hangsúlyozta.

A szakértők szerint a fiatalkori bűnözés visszaszorítása komplex megközelítést igényel, amelyben a rendőrség, a szociális szolgáltatások, a civil szervezetek és a helyi közösségek együttműködése elengedhetetlen.

Kárpátalja.ma

Forrás: Holosz Karpat