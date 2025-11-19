Ritka gömbvillám és áramkimaradás rázta meg Nagybereget

Szokatlan természeti jelenség és áramkimaradás rázta meg Bereg térségét hétfőn, amikor a helyiek gömbvillámot láttak és hallottak. A viharos időjárás mellett több szemtanú is rendkívüli élményről számolt be.

A helyiek elmondása szerint a gömbvillám a Nagyszer utcában lévő transzformátornál kisült, óriási fényt és csattanást keltve. A jelenség erős légnyomásváltozással járt, amely több embert is megrémített, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

„A gömbvillám hirtelen jelent meg az utcában, hatalmas fény- és hanghatással. Többen is látták, ahogy végighalad az utcán, majd a transzformátornál kisül” – számolt be egy helyi szemtanú.

A helyi villanyszerelők gyorsan a helyszínre érkeztek.

Kovács Mónika, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola megbízott igazgatója elmondta: „A becsapódás után rövid időre megszakadt az áram, majd visszatért, de gyenge volt. A problémát a transzformátornál sikerült elhárítani.”

A közeli üzletekben azonban csak reggelre sikerült helyreállítani az áramellátást.

A helyiek tapasztalatai szerint a jelenség után a harangok is szokatlan módon szóltak, illetve a telefonhálózattal is baj volt.

A gömbvillám rendkívül ritka természeti jelenség, amelyet villámlással járó viharok során figyeltek meg Kárpátalján. Ezért az óvintézkedések főként a biztonságos távolságtartáson és a védett helyen maradáson alapulnak. Itt vannak a legfontosabb teendők, ha valaki gömbvillámmal találkozik:

Maradjon nyugodt, és tartsa meg a biztonságos távolságot

Ne próbálja megérinteni vagy közelről követni a jelenséget. Keressen biztonságos menedéket

Húzódjon zárt épületbe vagy járműbe.

Kerülje a nyílt terepet, különösen a fák, fémszerkezetek és elektromos vezetékek környékén. Kerülje az elektromos eszközök használatát

Kapcsolja ki a készülékeket, és ne érintse meg az elektromos hálózatot.

Szükség esetén telefonáljon kizárólag vezetékes készüléken. Tartózkodjon a fém tárgyaktól

Ne érintsen fémszerkezeteket, korlátokat, kerítést, kulcsot vagy esernyőt.

A gömbvillám gyakran a legkisebb elektromos ellenállás útvonalát követi. Várja meg, míg a jelenség eltűnik

A gömbvillám általában néhány másodperc vagy perc alatt megszűnik, esetenként hirtelen felrobban.

Tartsa meg a biztonságos távolságot robbanás esetén is. Sérülés vagy áramütés esetén azonnal hívjon segítséget

Értesítse a mentőket, ha valaki sérülést szenvedett.

A jelenség erős fény- és légnyomás-hatása ájulást vagy egyéb sérülést is okozhat.

Az eset ismét felhívja a figyelmet a viharos időjárás veszélyeire és a villamos hálózat biztonságának fontosságára a térségben.

Fotó: Illusztráció

Kárpátalja.ma