Ritka gömbvillám és áramkimaradás rázta meg Nagybereget

Bursza Krisztina Közélet

Szokatlan természeti jelenség és áramkimaradás rázta meg Bereg térségét hétfőn, amikor a helyiek gömbvillámot láttak és hallottak. A viharos időjárás mellett több szemtanú is rendkívüli élményről számolt be.

A helyiek elmondása szerint a gömbvillám a Nagyszer utcában lévő transzformátornál kisült, óriási fényt és csattanást keltve. A jelenség erős légnyomásváltozással járt, amely több embert is megrémített, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

„A gömbvillám hirtelen jelent meg az utcában, hatalmas fény- és hanghatással. Többen is látták, ahogy végighalad az utcán, majd a transzformátornál kisül” – számolt be egy helyi szemtanú.

A helyi villanyszerelők gyorsan a helyszínre érkeztek.

Kovács Mónika, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola megbízott igazgatója elmondta: „A becsapódás után rövid időre megszakadt az áram, majd visszatért, de gyenge volt. A problémát a transzformátornál sikerült elhárítani.”

A közeli üzletekben azonban csak reggelre sikerült helyreállítani az áramellátást.

A helyiek tapasztalatai szerint a jelenség után a harangok is szokatlan módon szóltak, illetve a telefonhálózattal is baj volt.

A gömbvillám rendkívül ritka természeti jelenség, amelyet villámlással járó viharok során figyeltek meg Kárpátalján. Ezért az óvintézkedések főként a biztonságos távolságtartáson és a védett helyen maradáson alapulnak. Itt vannak a legfontosabb teendők, ha valaki gömbvillámmal találkozik:

  1. Maradjon nyugodt, és tartsa meg a biztonságos távolságot
    Ne próbálja megérinteni vagy közelről követni a jelenséget.
  2. Keressen biztonságos menedéket
    Húzódjon zárt épületbe vagy járműbe.
    Kerülje a nyílt terepet, különösen a fák, fémszerkezetek és elektromos vezetékek környékén.
  3. Kerülje az elektromos eszközök használatát
    Kapcsolja ki a készülékeket, és ne érintse meg az elektromos hálózatot.
    Szükség esetén telefonáljon kizárólag vezetékes készüléken.
  4. Tartózkodjon a fém tárgyaktól
    Ne érintsen fémszerkezeteket, korlátokat, kerítést, kulcsot vagy esernyőt.
    A gömbvillám gyakran a legkisebb elektromos ellenállás útvonalát követi.
  5. Várja meg, míg a jelenség eltűnik
    A gömbvillám általában néhány másodperc vagy perc alatt megszűnik, esetenként hirtelen felrobban.
    Tartsa meg a biztonságos távolságot robbanás esetén is.
  6. Sérülés vagy áramütés esetén azonnal hívjon segítséget
    Értesítse a mentőket, ha valaki sérülést szenvedett.
    A jelenség erős fény- és légnyomás-hatása ájulást vagy egyéb sérülést is okozhat.

Az eset ismét felhívja a figyelmet a viharos időjárás veszélyeire és a villamos hálózat biztonságának fontosságára a térségben.

Fotó: Illusztráció

Kárpátalja.ma