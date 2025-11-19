Ritka gömbvillám és áramkimaradás rázta meg Nagybereget
Szokatlan természeti jelenség és áramkimaradás rázta meg Bereg térségét hétfőn, amikor a helyiek gömbvillámot láttak és hallottak. A viharos időjárás mellett több szemtanú is rendkívüli élményről számolt be.
A helyiek elmondása szerint a gömbvillám a Nagyszer utcában lévő transzformátornál kisült, óriási fényt és csattanást keltve. A jelenség erős légnyomásváltozással járt, amely több embert is megrémített, de szerencsére személyi sérülés nem történt.
„A gömbvillám hirtelen jelent meg az utcában, hatalmas fény- és hanghatással. Többen is látták, ahogy végighalad az utcán, majd a transzformátornál kisül” – számolt be egy helyi szemtanú.
A helyi villanyszerelők gyorsan a helyszínre érkeztek.
Kovács Mónika, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola megbízott igazgatója elmondta: „A becsapódás után rövid időre megszakadt az áram, majd visszatért, de gyenge volt. A problémát a transzformátornál sikerült elhárítani.”
A közeli üzletekben azonban csak reggelre sikerült helyreállítani az áramellátást.
A helyiek tapasztalatai szerint a jelenség után a harangok is szokatlan módon szóltak, illetve a telefonhálózattal is baj volt.
A gömbvillám rendkívül ritka természeti jelenség, amelyet villámlással járó viharok során figyeltek meg Kárpátalján. Ezért az óvintézkedések főként a biztonságos távolságtartáson és a védett helyen maradáson alapulnak. Itt vannak a legfontosabb teendők, ha valaki gömbvillámmal találkozik:
- Maradjon nyugodt, és tartsa meg a biztonságos távolságot
Ne próbálja megérinteni vagy közelről követni a jelenséget.
- Keressen biztonságos menedéket
Húzódjon zárt épületbe vagy járműbe.
Kerülje a nyílt terepet, különösen a fák, fémszerkezetek és elektromos vezetékek környékén.
- Kerülje az elektromos eszközök használatát
Kapcsolja ki a készülékeket, és ne érintse meg az elektromos hálózatot.
Szükség esetén telefonáljon kizárólag vezetékes készüléken.
- Tartózkodjon a fém tárgyaktól
Ne érintsen fémszerkezeteket, korlátokat, kerítést, kulcsot vagy esernyőt.
A gömbvillám gyakran a legkisebb elektromos ellenállás útvonalát követi.
- Várja meg, míg a jelenség eltűnik
A gömbvillám általában néhány másodperc vagy perc alatt megszűnik, esetenként hirtelen felrobban.
Tartsa meg a biztonságos távolságot robbanás esetén is.
- Sérülés vagy áramütés esetén azonnal hívjon segítséget
Értesítse a mentőket, ha valaki sérülést szenvedett.
A jelenség erős fény- és légnyomás-hatása ájulást vagy egyéb sérülést is okozhat.
Az eset ismét felhívja a figyelmet a viharos időjárás veszélyeire és a villamos hálózat biztonságának fontosságára a térségben.
Fotó: Illusztráció