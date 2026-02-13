kézigránát

Gránátot dobtak egy rendőr házának udvarára Nagyszőlősön

Robbanás történt az éjszaka folyamán egy családi ház udvarán Nagyszőlősön. Az eddigi adatok szerint ismeretlen személy kézigránátot dobott egy rendőr otthonára – közölte a kárpátaljai rendőrség február 13-án.

A robbanás következtében az épület homlokzata és ablakai megrongálódtak. A házban a rendőrség egyik munkatársa él családjával. A detonáció idején az ingatlanban tartózkodott a rendőr felesége, két kiskorú lánya, valamint a szülők is. Személyi sérülés nem történt.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

A rendőrség arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, hogy hívják a 102-es segélyhívó számot, vagy jelentkezzenek a legközelebbi rendőrkapitányságon.

