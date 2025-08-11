Kedvezmények az I. kategóriába sorolt rokkantaknak Ukrajnában

Ukrajnában az I. kategóriába sorolt rokkantsággal élők többféle kedvezményre jogosultak – ezek között vannak lakhatási, közlekedési és egészségügyi juttatások. Némelyik minden érintettre vonatkozik, mások csak bizonyos kategóriákra.

Lakhatás és föld

Az érintettek elsőbbséget élveznek lakásigényléskor vagy lakáshelyzetük javításakor, valamint földterület igénylésekor. A veteránok, a csernobili katasztrófa érintettjei, volt katonák és a rendvédelmi dolgozók egyszeri alkalommal ingyenesen privatizálhatják állami vagy önkormányzati bérlakásukat.

Közlekedés

Az I. kategóriás rokkantak és kísérőjük október 1. és május 15. között 50%-os kedvezményt kapnak a belföldi vasúti menetjegyek árából. A háború következtében rokkanttá vált személyek évente egyszer (oda-vissza) ingyenesen utazhatnak.

Közüzemi díjak

Általános kedvezmény nincs, de:

a háborúban rokkanttá váltak és az üldöztetések áldozatai a meghatározott normákon belül 100%-os közüzemi díjtámogatást kapnak;

a csernobili katasztrófa érintettjei és a likvidálók 50%-os kedvezményre jogosultak.

Egészségügyi kedvezmények

Az érintettek 50%-os kedvezménnyel válthatják ki az orvosi receptre felírt gyógyszereket, továbbá jogosultak rehabilitációs eszközökre, protézisekre és más orvosi segédeszközökre. A látássérültek számára ingyenesen biztosítanak botokat, hangoskönyvlejátszókat és speciális órákat.

Nyitókép: Pexels

Kárpátalja.ma/mukachevo.net