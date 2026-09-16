Saját fia erőszakolt meg egy idős nőt a Huszti járásban

A rendőrség őrizetbe vett egy 48 éves férfit a Huszti járásban, akit azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakolta 68 éves édesanyját – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 16-án.

Az eset a közös lakóhelyükön történt az éjszaka folyamán. A rendőrséghez délelőtt 9 óra 2 perckor érkezett bejelentés az Ilosvai Városi Kórház orvosaitól arról, hogy egy 68 éves nőt vérzéssel szállítottak be az intézménybe. A sértett elmondása szerint saját fia erőszakolta meg.

Az eset kivizsgálására a Huszti Járási Rendőrkapitányság nyomozói vonultak a helyszínre. Az elvégzett nyomozati cselekmények során előzetesen tisztázták a történteket, és több olyan bizonyítékot is gyűjtöttek, amelyek alátámasztották a sértett vallomását. Ezt követően döntöttek a férfi őrizetbe vételéről.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 48 éves férfi a bűncselekmény elkövetésekor alkoholos befolyásoltság alatt állt, amit az orvosi vizsgálat eredménye is megerősített.

A férfit előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.

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