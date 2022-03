Sajtótájékoztatót tartott a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Sajtótájékoztató keretein belül számolt be az elmúlt hét eredményeiről Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) vezetője. Az igazgató megköszönte a megjelent sajtósok munkáját, hisz a hiteles információ átadása a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos.

Makuk János elmondta, a háború rengeteg kihívással állította szembe a Szeretetszolgálatot, ennek megfelelően igyekeztek kibővíteni tevékenységi körüket. Az elnök kiemelte: „Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a ránk bízott javakkal felelősséggel bánjunk és eljuttassuk azoknak, akik szükséget szenvednek.”

Az elmúlt héten több segélyszállítmányt is fogadtak Magyarországról, Németországból és Olaszországból is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen hat kamionnyi humanitárius segítséget juttattak el Ivano-Frankivszkba, de sikerült segélyt juttatni Kijevbe és Szumiba is. A tervek szerint a későbbiekben is szeretnék segíteni a háborús övezetben élő állampolgárokat.

Nem feledkeznek meg a Kárpátaljára érkezett belső menekültekről sem: a hétvége folyamán közel 650 személyt látogattak meg, akik Munkácson, Császlócon, Volócon, Rosztokán és Ökörmezőn találtak ideiglenes szállásra. Hozzájuk tartós élelmiszerből álló adományt juttattak el, ami száraztésztát, konzervet, édességet, gyümölcsöt, valamint 500 kg Kométa szalámit és 500 kg Pápai Hús Kft. készítményeket tartalmazott.

A szervezet határszolgálatot is működtet Asztélyban, ami a menekülteknek ad segítséget információval és némi élelemmel. Mivel a határon csökkent a forgalom az utóbbi időben, így az éjjel-nappali szolgálatot 12 órás munkarendre cserélték. Amennyiben újabb menekülthullám érkezne a magyar határhoz, visszaállítják az egész napos határszolgálatot.

Makuk János elmondta, tovább folytatják a szociális segélyprogram kidolgozását. A projekt már az utolsó fázisban van, remélhetőleg rövid időn belül sikerül elindítani a rászorulók segélyezését. Kezdetben a Beregszászi Kistérség polgárai számára lesz elérhető ez a lehetőség, a későbbiekben szeretnék kiterjeszteni a megye más területeire is.

A Szeretetszolgálat elnöke örömmel jelentette be, hogy folytatódnak az egyéni fejlesztések a Pető Intézettel közösen. Az elmúlt hétvégén két kisbusszal indultak Budapestre a fejlesztést igénylő gyerekek és szüleik, valamint az őket kísérő munkatársak. A szervezésben a Johannita Segítő Szolgálat is részt vett. A gyermekek egy része már korábban is részt vett a Pető Intézet beregszászi foglakozásain, míg egy Ivano-Frankivszkból érkező fiú menekültként utazott Budapestre, hogy ott első ízben vehessen részt konduktív fejlesztésen.

Makuk János köszönetet mondott minden támogatónak, önkéntesnek és adományozónak, akik munkájukkal hozzájárulnak a szervezet tevékenységéhez.

Kárpátalja.ma