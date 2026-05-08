Sárga riasztást adtak ki Kárpátalján a várható zivatarok miatt

A meteorológiai szolgálat sárga, azaz I. szintű veszélyességi riasztást adott ki Kárpátaljára a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

A figyelmeztetés szerint a mai nap folyamán Kárpátalja nyugati részén, valamint Ungvár térségében zivatarok kialakulására lehet számítani. A viharokat helyenként viharos szél kísérheti, amelynek sebessége elérheti a 15–20 m/s-ot is.

A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy a viharos időjárás idején fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kerüljék a szabadtéri tartózkodást a heves zivatarok idején.

A sárga riasztás azt jelzi, hogy az időjárási jelenségek ugyan nem számítanak extrém veszélyesnek, de már okozhatnak átmeneti fennakadásokat és károkat, különösen a szél és a villámlás miatt.

