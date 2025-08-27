Spanyolország tűzoltóautókat adott Ukrajnának
Két tűzoltóautót kapott Ukrajna Spanyolországból, Vitoria-Gasteiz önkormányzatától – közölte az Ökörmezői (Mizshirja) kistérség augusztus 26-án.
A tűzoltóautókat Ökörmezőn rakodták ki, innen juttatták el Kirovohrad és Harkiv megyékbe.
Köszönetet mondtak az Ucrania – Euskadi/ Ukrajnaiak a Baszkföldön és Fundación Europeos con Ucrania egyesületeknek az adományért, valamint Antonio Cordeira-nak, a Fundación Europeos con Ucrania vezetőjének a szállítmány eljuttatásáért.
A kistérség kiemelte:
ukrán közösségek és az európai önkormányzatok együttműködése erősebbé tesz minket, ami inspiráló.
Nyitókép: Ökörmezői kistérség