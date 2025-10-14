Súlyos baleset Dombónál: autó gázolt el egy 10 éves kerékpárost

Súlyos közúti baleset történt tegnap este körülbelül 18:10-kor a Técsői járásban található Dombó (Dubove) településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 23 éves férfi vezette az Audi terepjárót, amikor elütött egy 10 éves kerékpáros fiút.

A hatósági tájékoztatás szerint a gyermek a szemből érkező sávban haladt, majd hirtelen megpróbált átkelni az úttesten az autó előtt. A sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést, a jármű pedig a baleset után az árokba hajtott.

A kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A rendőrség közölte, hogy a gépkocsi vezetője józan volt a baleset idején.

Az ügyben eljárás indult.

