Súlyos késes támadás Ungváron

Súlyos késes incidens történt Ungváron, amelynek következtében egy 64 éves helyi nő életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egészségügyi dolgozók a nőt válságos állapotban találták. Az első vizsgálatok során áthatoló hasi késszúrást állapítottak meg.

Az ungvári 103-as mentőegység V. R. Decik orvos vezetésével a helyszínen ellátta a sérültet, stabilizálta az állapotát, majd sürgősen az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállította.

A mentők az esetről azonnal értesítették a rendőrséget. A hatóságok büntetőeljárás keretében vizsgálják a történtek körülményeit, és azt is, ki okozta a nő sérüléseit, illetve mi lehetett a támadás indítéka.

A kárpátaljai mentőszolgálat az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy szúrt sérülés esetén tilos saját kezűleg eltávolítani a sebben maradt tárgyat vagy mély sebet kimosni, mivel ez életveszélyes vérzést idézhet elő. A mentők kiérkezéséig a sebet tiszta ruhával vagy kötéssel kell óvatosan leszorítani a vérzés csillapítása érdekében.

A sérült nő állapotáról további hivatalos tájékoztatást egyelőre nem közöltek. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.

Kárpátalja.ma/Novini Zakarpattya

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