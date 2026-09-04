Súlyosan bántalmaztak egy 16 éves lányt a Rahói járásban

Több fiatal bántalmazott egy 16 éves lányt a Rahói járásban. A tinédzsert súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az esetről a rendőrséget is értesítették.

Az egészségügyi szakemberek zárt koponya-agyi sérülést és agyrázkódást, nyaki sérülést, valamint számos zúzódást és horzsolást állapítottak meg a sértettnél.

A fiatal emellett zárt hasi sérülést szenvedett, valamint zózódások keletkeztek a jobb veséjén és a máján. A sérült lánynál vérhányás is jelentkezett.

A szükséges sürgősségi ellátást követően a 16 éves fiatalt a Rahói Járási Kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

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