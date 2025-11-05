Sűrű ködre figyelmeztetnek Ukrajnában

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetést adott ki november 5–6-ára, mivel az ország több térségében veszélyes időjárási körülményekre kell számítani.

A meteorológusok szerint már november 5-én este megkezdődhet az időjárás romlása.

„November 5-én este, valamint november 6-án éjjel és reggel Ukrajna nyugati, északi és keleti megyéiben sűrű ködre kell számítani. A látótávolság 200–500 méterre csökkenhet” – áll a központ előrejelzésében.

A köd miatt ezekben a térségekben első fokú (sárga) veszélyességi szintet hirdettek ki. A szakemberek fokozott óvatosságra intik az autósokat és a gyalogosokat is, különösen a kora reggeli és esti órákban, amikor a látási viszonyok jelentősen romlanak.