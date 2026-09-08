Szabályszegésért súlyos bírságot kaphatnak a kutyatartók

Ukrajnában nem minden közterületen lehet kutyával szabadon megjelenni. A póráz vagy szájkosár hiánya, illetve a kutyasétáltatás szabályainak megszegése figyelmeztetéssel vagy pénzbírsággal járhat, súlyosabb esetben pedig akár az állat elkobzását is elrendelhetik.

A kutyatartás és -sétáltatás szabályairól Jevhen Bulimenko jogász nyilatkozott az RBC-Ukrajinának. Elmondása szerint Ukrajnában nincs egyetlen olyan jogszabály, amely valamennyi, háziállattartókra vonatkozó előírást egységesen tartalmazná. Az általános követelményeket azonban a jogszabályok rögzítik, míg a közterületekre vonatkozó konkrét korlátozásokat a helyi önkormányzatok is meghatározhatják.

Ezért településenként eltérhetnek a szabályok. A legtöbb helyen például nem lehet kutyával bemenni olyan üzletekbe vagy vendéglátóhelyekre, amelyeket nem kifejezetten állatokkal való látogatásra alakítottak ki. Hasonló korlátozások vonatkozhatnak egészségügyi, oktatási és kulturális intézményekre is.

Általában tilos kutyával bemenni gyermek- és sportpályákra is. Ez alól kivételt képeznek a vakvezető és más segítő kutyák.

A gazdáknak minden esetben kötelességük ellenőrzésük alatt tartani házikedvencüket, megakadályozni, hogy veszélyt jelentsenek más emberre vagy állatra, és betartani a vonatkozó higiéniai előírásokat.

A szabályok megszegése miatt a közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 154. cikke alapján vonható felelősségre a tulajdonos.

Első alkalommal 170–340 hrivnyás bírság vagy figyelmeztetés szabható ki. Ha valaki egy éven belül ismételten megszegi az előírásokat, a bírság összege 340–510 hrivnyára emelkedhet.

Ennél jóval súlyosabb következményekkel járhat, ha a kutya embernek sérülést okoz vagy kárt tesz a tulajdonában. Ilyen esetben 1700–3400 hrivnyás bírság, illetve az állat elkobzása is szóba jöhet.

Érdemes ezért még egy hétköznapi séta vagy bevásárlás előtt is utánanézni az adott település helyi szabályainak, mivel a kutyával látogatható közterületekre és intézményekre vonatkozó előírások nem mindenhol azonosak.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →