Száraz fű égetése közben halt meg egy idős nő Kárpátalján

Halálos kimenetelű tűzeset történt a Munkácsi járásban. Egy 70 éves nő életét vesztette, miközben száraz növényzetet égetett – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata augusztus 21-én.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint az eset augusztus 18-án történt Zsukó községben. A helyszínen a hatóságok egy 1955-ben született nő holttestét találták meg. A lángok 0,3 hektárnyi területen pusztították el a száraz növényzetet.

A katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint az elmúlt 24 órában Kárpátalja-szerte kilenc tűzesetet regisztráltak az ökoszisztémákban: négyet a Munkácsi járásban, négyet az Ungvári járásban és egyet a Técsői járásban. A tűz összesen 5,66 hektárnyi száraz füvet és bokros területet pusztított el.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma