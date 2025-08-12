Személygépkocsi és autóbusz ütközött Munkácson

Közlekedési baleset történt augusztus 11-én Munkácson – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint egy Audi A6 márkájú személyautó és egy, a Munkács–Fornos útvonalon közlekedő menetrend szerinti autóbusz ütközött össze.

Az ütközés következtében az autó 1965-ös születésű sofőrje beszorult az utastérbe, őt a mentősök szabadították ki az összeroncsolódott járműből. A férfit különböző sérülésekkel szállították kórházba.

A Szuszpline hírportál a Kárpátaljai Járőrszolgálatra hivatkozva azt közölte, hogy a személyautó sofőrje valószínűleg nem választott megfelelő sebességet, és nem tartotta be a biztonságos követési távolságot, ezért belehajtott a buszba.

Kárpátalja.ma