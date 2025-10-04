77 éves kárpátaljai férfi kapott személyi igazolványt

Ukrán személyi igazolványt vehetett át egy hetvenhét éves szolyvai férfi, aki hosszú éveken át semmilyen személyazonosságot igazoló dokumentummal nem rendelkezett – írja a Mukachevo.net hírportál.

Személyi igazolvány hiányában nem tudott nyugdíjat és szociális ellátást igényelni, rendkívül nehéz körülmények között, az utcán élt.

A NEEKA Ukraine szervezet és az Ukrán Állami Migrációs Hivatal szolyvai kirendeltségének munkatársai közösen segítettek, hogy a férfi megkapja a méltóságteljes élethez való jogot. Dokumentumai birtokában már nyugdíjat igényelhet, igénybe veheti az állami szociális rendszer nyújtotta segítséget, támogatásokat.

„Egyetlen dokumentum is megváltoztathat egy egész életet. Ez az eset is azt mutatja, hogy az állami hivatalok és a civil szervezetek együttműködve könnyíthetnek a nehéz helyzetben lévő emberek sorsán”

– nyilatkozta a NEEKA Ukraine szóvivője.

A szervezet munkáját az UNHCR Ukraine, vagyis az ENSZ ukrajnai menekültügyi főbiztossága támogatja.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net