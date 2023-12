Veszélyben a nagycsaládos és rokkantsági igazolással rendelkező férfiak határátkelése?

Szigorították a hadköteles korú férfiak külföldre utazásának ellenőrzését Ukrajnában – tudatta december 30-án az Akcent és a Prominy a rendőrségre és a közösségi oldalakon található információkra hivatkozva.

December 29-én és 30-án több ukrán határátkelőhelyen is visszafordították a nagycsaládos és a rokkantsági igazolással rendelkező férfiakat. Olvasóink is hasonló tapasztalatokról számoltak be a kárpátaljai határátkelőhelyekkel kapcsolatban. Elmondásuk szerint meglévő papírjaik mellett a hadkiegészítő parancsnokság friss engedélyére van szükség az átlépéshez.

A prominy.ua információi szerint nem léphetik át a határt a fogyatékkal élő személyek sem, akik nem rendelkeznek katonai nyilvántartási okmányokkal, kivéve a fogyatékosság nyilvánvaló jeleivel rendelkező személyek. Ugyanígy a nagycsaládos édesapák, az eltartók és a gyámok sem utazhatnak külföldre igazolás nélkül.

Nem utazhatnak külföldre azok a személyek sem, akik egészségügyi állapotuk miatt fél évre kaptak felmentést a katonai mozgósítás alól, valamint azok a személyek sem, akik nemrég kaptak állandó tartózkodási engedélyt egy másik országban. Kivételt képeznek azok, akik évekkel korábban szerezték meg állandó tartózkodási engedélyüket.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyben.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: A kép december 29-én az ukrán-lengyel határátkelőhelyen történt. Forrás: prominy.ua