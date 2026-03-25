Halálos baleset Beregkisfaludon

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt március 24-én a beregszászi járási Beregkisfalud (Szilce) községben.

Előzetes információk szerint egy 43 éves munkácsi férfi, aki egy Volkswagen Passat márkájú személygépkocsit vezetett, elvesztette uralmát a járműve felett és lesodródott az úttestről, melynek következtében az autó többször felborult.

A sofőr a helyszínen életét vesztette. A jármű utasát különböző súlyosságú sérülésekkel szállították kórházba.

Az ügyben nyomozás indult.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

