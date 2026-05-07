Korlátozzák a turisták belépését a Szinevéri Nemzeti Park egyes területeire

A fokozott tűzveszély miatt ideiglenesen korlátozzák a turisták hozzáférését a Szinevéri Nemzeti Park egyes részeihez – közölte a park vezetősége.

A tájékoztatás szerint a park területén megerősítették az ellenőrzéseket, valamint éjjel-nappali őrszolgálatot vezettek be. Különös figyelmet fordítanak a nehezen megközelíthető erdős területekre, a rekreációs övezetekre és a turisták által leggyakrabban látogatott helyszínekre.

A park munkatársai folyamatosan ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok betartását, figyelik a lehetséges veszélyforrásokat, és tájékoztató munkát is végeznek a látogatók körében.

A közlemény szerint egyes erdőrészeken ideiglenesen korlátozták vagy teljesen megtiltották a látogatást a tűzesetek megelőzése érdekében. A park hangsúlyozta: akár egy eldobott cigarettacsikk vagy egy szabálytalanul rakott tűz is súlyos erdőtüzet okozhat.

