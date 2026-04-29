Szociális támogatásokról és fejlesztési tervekről döntött a beregszászi végrehajtó bizottság

Babják Zoltán beszámolója szerint megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága, amelyen számos, a közösség működését és fejlődését érintő fontos kérdés került napirendre.

Az ülésen jóváhagyták, valamint a városi tanács elé terjesztették a 2026–2029-es időszakra szóló helyi adósságkezelési program tervezetét. Ennek részeként 25 millió hrivnya hitel felvételét tervezik az Oscsadbank pénzintézettől, amelyet a Mikes Kelemen utca útfelületének felújítására fordítanának. A hitel kamatterhe meghaladja a 8,1 millió hrivnyát.

A döntéshozók kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekvédelem kérdésére is. A bizottság határozott egy kiskorú lakóhelyének kijelöléséről, gyámság alá helyezett egy árva gyermeket, hivatalosan megállapította egy másik gyermek árva státuszát, valamint rendezte több, szülői gondoskodás nélkül maradt gyermek jogi helyzetét.

Számos szociális jellegű határozat is született. A bizottság többek között temetési költségek megtérítéséről döntött, valamint támogatást ítélt meg egy elesett személy családja számára síremlék készítésére és felállítására. Emellett egyszeri anyagi támogatásban részesítettek elesett katonák családtagjait, eltűnt katonák hozzátartozóit, sebesült és sérült katonákat, valamint védőket, összesen 89 ezer hrivnya értékben.

A beszámoló szerint jóváhagyták a polgármesteri rendelkezést is, amelynek keretében 80 rászoruló polgár összesen 260 ezer hrivnya támogatásban részesül.

Az ülésen döntés született továbbá 231 556 hrivnya elkülönítéséről is, amelyet kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára biztosítanak, az orvosi receptek alapján kiváltott gyógyszerek költségeinek megtérítésére.

A végrehajtó bizottság döntései a helyi közösség szociális biztonságának erősítését és a városi infrastruktúra fejlesztését egyaránt szolgálják.

Kárpátalja.ma