Támogatásokról és szociális intézkedésekről döntött a beregszászi végrehajtó bizottság

Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága –

Az ülésen számos, a kistérség életét és fejlődését érintő kérdést vitattak meg, kiemelt figyelmet fordítva a lakosság szociális védelmére.

A Gondoskodás program keretében – amely 2026-ban is a szociális biztonság erősítését célozza – több támogatási döntés született a lakosok által a CNAP-on keresztül benyújtott kérelmek alapján. A végrehajtó bizottság 21 rászoruló személy számára összesen 70 500 hrivnya egyszeri anyagi támogatást ítélt meg. Emellett 230 kedvezményezett kategóriába tartozó lakos esetében az orvosi receptre kiváltott gyógyszerek árának 50 százalékát térítik meg, összesen 186 292 hrivnya értékben.

Külön figyelmet kapott az Ukrajna védőinek és családtagjaiknak nyújtott támogatás is. Ennek keretében négy eltűnt katona hozzátartozója részesült fejenként 20 000 hrivnya egyszeri támogatásban, továbbá egy, harci cselekmények során megsebesült katona számára 10 000 hrivnya segélyt hagytak jóvá.

A gyermekvédelem kérdése szintén napirenden szerepelt. A bizottság két gyermek számára árva státuszt állapított meg, döntött egy kiskorú lakóhelyéről, valamint gyámság és gondnokság elrendeléséről is határozott. Egy szülői gondoskodás nélkül maradt gyermeket felvettek a lakásnyilvántartásba.

Az ülésen jóváhagyták továbbá a Beregszászi Városi Tanács Területi Szociális Szolgáltató Központjában nyújtott bentlakásos ellátás 2026-os díjszabását is. Az intézmény állandó és ideiglenes elhelyezést biztosít az ellátásra szorulók számára.

A városvezetés hangsúlyozta: a szociális támogatások biztosítása és a rászorulók segítése továbbra is kiemelt prioritás marad a kistérségben.

Kárpátalja.ma