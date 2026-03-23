Tavaszi nagytakarítás a Beregszászi kistérségben

A tavaszi nagytakarítás során a Beregszászi Városi Tanács munkatársai mellett a lakosok és a fiatalok is aktívan részt vettek a környezet rendezésében. A közös munka célja a kistérség tisztaságának megőrzése és a tél utáni rendezett városi területek kialakítása.

Pozitív példát mutattak az elöljárói körzetek is, ahol szintén folyamatosan dolgoznak a területek szépítésén. Külön köszönet illeti a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház kollektíváját, akik rendbe tették az egészségügyi intézmény környezetét.

A város vezetése hangsúlyozza: a közös munka révén élhetőbbé és tisztábbá válik a közösség.

