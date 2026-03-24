Tavaszi ráktilalom Ukrajnában: fontos szabályokra figyelmeztet a halászati hatóság

A tavasz beköszöntével egyre több horgász veszi célba Ukrajna folyóit és tavait, amint a jég elolvad. Azonban ebben az időszakban számos szezonális korlátozás van érvényben, amelyek betartása elengedhetetlen – hívja fel a figyelmet az Ukrán Állami Halászati Ügynökség.

A szakhatóság közlése szerint jelenleg tilos a folyami rákok befogása Ukrajna-szerte. Az intézkedés célja a rákállomány védelme, mivel ebben az időszakban zajlik szaporodásuk, ikrahordásuk és az első vedlésük, amely létfontosságú fejlődési szakasz számukra.

A tilalom időtartama vízterülettől függően eltér. A nagy víztározók – köztük a Kijevi, a Kremencsuki, a Kanyivi, a Dnyiproi és a Kamjanszki víztározók – esetében 2025. december 15-től 2026. június 30-ig tart a korlátozás. Az ország egyéb vizein 2025. december 1-jétől 2026. június 30-áig érvényes a tilalom.

A rákhalászat várhatóan júliusban indulhat újra, azonban szigorú szabályok betartása mellett. Egy horgász naponta legfeljebb 30 rákot foghat közhasználatú vizeken, míg fizetős tavakon ez a szám elérheti az 50-et. A kifogás engedélyezett módszerei közé tartozik a kézi gyűjtés, a legfeljebb 70 centiméter átmérőjű rákcsapda használata, valamint különféle egyszerű eszközök alkalmazása. Egy személy legfeljebb öt eszközt használhat egyszerre.

Fontos előírás az is, hogy csak megfelelő méretű példányok foghatók ki: a legtöbb vízterületen legalább 10 centiméteres, míg a Dunában és mellékvizeiben minimum 9 centiméteres rákokat lehet megtartani.

Tilos továbbá az éjszakai rákászat – a naplemente utáni egy órától egészen napkelte előtt egy óráig –, valamint a mesterséges világítás használata is.

Külön szabály vonatkozik Kárpátaljára, ahol a fokozottan védett folyami rák él. Ez a faj szerepel Ukrajna Vörös Könyvében, ezért a régióban egész évben tilos a rákok kifogása.

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat: a pénzbírság mellett akár büntetőjogi felelősségre vonás is lehetséges, valamint a természetben okozott károk megtérítésére is kötelezhetik a szabálysértőt.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a folyami rákok kulcsszerepet töltenek be az élővizek ökológiai egyensúlyának fenntartásában, mivel hozzájárulnak a vízminőség javításához. Állományuk csökkenése ezért az egész vízi ökoszisztémára negatív hatással lehet.

