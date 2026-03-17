Kárpátaljai delegáció a TenConnect projekt dublini találkozóján

Dublinban tartották a TenConnect nemzetközi projekt résztvevőinek találkozóját, amely az Interreg Europe program támogatásával valósul meg. Az eseményen kárpátaljai delegáció is részt vett, amelyben a megyei tanács, a vámhatóság, a helyreállítási és infrastrukturális fejlesztési szolgálat, valamint a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás építészeti, illetve turisztikai illetékesei képviseltették magukat.

A projekt célja a regionális közlekedéspolitikák fejlesztése, különös tekintettel a közlekedési kapcsolatok erősítésére és az európai infrastruktúrához való hozzáférés javítására. A kezdeményezésben több ország – köztük Írország, Portugália, Olaszország, Lettország, Szlovénia és Ukrajna – egyetemei, önkormányzatai és fejlesztési ügynökségei vesznek részt, valamint a Nemzetközi Regionális Fejlesztési Intézmények Szövetsége is partnerként kapcsolódott be.

A találkozón a résztvevők átfogó módon vizsgálták a közlekedési rendszerek fejlesztésének kérdéseit, beleértve a térségi tervezést, a logisztikát, a határ menti infrastruktúrát, valamint a turizmus és a gazdaság összefüggéseit.

Kiemelt téma volt a határon átnyúló kerékpáros és gyalogos turisztikai útvonalak fejlesztése is, amelyek a fenntartható mobilitás fontos elemei lehetnek a Kárpátok térségében. Ezek integrálása a határ menti infrastruktúrába hozzájárulhat a modern európai közlekedési és turisztikai folyosók kialakításához.

A rendezvényen bemutatták Írország közlekedési rendszerének fejlesztési modelljét is, amely a stratégiai tervezés, az infrastruktúra-fejlesztés és a digitális városirányítási eszközök összehangolásán alapul.

Marianna Hotra, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás turizmusért és üdülésért felelős osztályának vezetője hangsúlyozta:

− A közlekedési infrastruktúra fejlesztése nemcsak a logisztikai kapcsolatokat javítja az Európai Unió országaival, hanem hozzájárul a befektetések ösztönzéséhez és a turizmus fejlődéséhez is.

Hozzátette, hogy Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése miatt kulcsszerepet tölt be Ukrajna és az európai térség közötti kapcsolatok erősítésében.

