Lakossági tiltakozás a vízerőművek ellen Alsókálinfalván

Helyi lakosok tüntetnek a técsői járási Alsókálinfalván (Kalini) a vízerőművek építése ellen – közölte a Novini Zakarpattya szeptember 4-én.

„Nem akarunk vízerőműveket!”, „Nem akarunk ökológiai katasztrófát!”, „Ne pusztítsák el a folyót!” – ilyen és ehhez hasonló feliratokkal fejezik ki tiltakozásukat a helyiek.

Szerintük a beruházás veszélyt jelent a Taracköz folyóra. Úgy vélik, az erőmű üzemeltetése miatt eltűnhetnek a halak, megváltozhat a folyó iránya, és a part menti növényzet is elpusztulhat.

A lakosok többek között Viktor Mikitához, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjéhez fordulnak segítségért, hogy leállíthassák az építkezést.

