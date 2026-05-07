Szeptembertől emelik a pedagógusok bérét Ukrajnában

Az ukrán kormány bejelentette, hogy 2026. szeptember 1-jétől újabb béremelés várható az oktatásban dolgozók számára. A tervek szerint a pedagógusok fizetése további 20%-kal nő.

Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az idei év elején már végrehajtottak egy 30%-os emelést, így az újabb növekedéssel együtt a tanárok bére 2026 végére összesen 50%-kal lehet magasabb a tavalyi szinthez képest.

A kormányülésen szó esett arról is, hogy továbbra is problémát jelent az óvodákban és a tanórán kívüli oktatásban dolgozók bérezése. Ezek finanszírozása ugyanis a helyi önkormányzatok költségvetéséből történik, és nem minden kistérség rendelkezik elegendő forrással a fizetések emelésére. A kabinet közölte: több régióval külön egyeztetéseket folytatnak a helyzet rendezéséről.

A béremelés mellett az oktatási infrastruktúra fejlesztését is folytatják. A kormány tájékoztatása szerint:

6 milliárd hrivnyát különítettek el iskolai óvóhelyek kialakítására és felújítására;

további 1 milliárd hrivnyát fordítanak iskolai étkezdék és konyhák korszerűsítésére;

őszig több mint 500 iskolabusz beszerzését tervezik.

A kabinet szerint az akadémiai líceumok elsőbbséget élveznek majd az új buszok elosztásánál, mivel 2026 szeptemberétől részt vesznek a középiskolai oktatás reformjának kísérleti programjában.

