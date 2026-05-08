Eltűnt tiszaágteleki fiút keresnek

Eltűnt egy tiszaágteleki fiú, a lakosság segítségét kérik a keresésben. A hírt Torma László tette közzé a Facebookon május 6-án.

A közlemény szerint Lakatos Deniszt május 5-e óta nem találják. A fiú 14.00 óra körül indult el szülei után, azonban időközben elkerülték egymást, így nem találkoztak. A szülők hazaérkeztek, a gyermek azonban nem tért vissza.

A hozzátartozók már átkutatták Tiszaágtelek, Dimicső és Kisdobrony környékét, de eddig nem jártak eredménnyel.

A család elmondása szerint a fiúnak pszichikai problémái vannak, ezért feltételezik, hogy eltévedhetett. Korábban is előfordult már hasonló eset, de eddig mindig sikerült hazatalálnia.

Aki látta Lakatos Deniszt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az a következő telefonszámokon jelentkezhet:

095 219 3681

068 798 5203

