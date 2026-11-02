Tizenkét percig küzdöttek egy férfi életéért a Beregszászi járásban

Életmentő beavatkozást hajtottak végre a mentőszolgálat munkatársai november 1-jén a Beregszászi járásban: tizenkét percnyi újraélesztés után sikerült visszaállítaniuk egy 43 éves férfi keringését.

A mentőszolgálathoz súlyos állapotban lévő férfihez érkezett riasztás. A beteg légzése és tudatállapota is zavart volt. Az ellátás során a mentősök keringésleállást, úgynevezett aszisztóliát állapítottak meg, ezért azonnal megkezdték az újraélesztést.

A tizenkét percen át tartó beavatkozás eredményesnek bizonyult: a férfi szívműködése és önálló vérkeringése helyreállt. Állapota azonban továbbra is rendkívül súlyos volt. Az EKG-vizsgálat akut szívkárosodásra utaló jeleket mutatott, emellett kardiogén sokkot és súlyos tudatzavart is észleltek.

A beteget lélegeztetőgépre kapcsolva szállították a Nagyszőlősi Kórházba. Instabil állapota miatt először életfunkcióinak stabilizálására volt szükség, mielőtt megkezdhették volna a további szakorvosi kezelést.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy hirtelen szívmegállás bárhol és bármikor bekövetkezhet. Ha valaki elveszíti az eszméletét, és nem lélegzik normálisan, azonnal hívni kell a 103-as vagy a 112-es segélyhívó számot, és meg kell kezdeni az újraélesztést a diszpécser utasításai szerint.

Minden keringés nélkül eltelt perc csökkenti a túlélés esélyét, ezért a mentők kiérkezése előtti gyors beavatkozás életet menthet.

Kárpátalja.ma

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