Tízéves a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága

Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepli idén a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága. Ebből az alkalomból székházuk udvarán elültették a Béke és reménység fáját, ami szimbolikusan egy örökzöld babérfa.

Az ünnepségen Mező Dianna, a szervezet elnöke elmondta: „Mint ahogy az ember életében megélt tíz év még a gyermekkort jelenti, a rózsahölgyek számára is csak az indulást, a kezdetet jelenti ez az időszak. Reméljük, hogy ahogyan ez a kis facsemete is növekedésnek indul, úgy fog a rózsahölgyek társasága is fejlődni, növekedni.”

A születésnapi programsorozat részeként megszervezték az Ismeretlen jótevő nevű projektet, melynek során öt hátrányos helyzetű gyermek téli ruhatárát újították fel. A gyerekek új télikabátot, meleg csizmát, pulóvert, sapkát, sálat kaptak, melyeket szüleikkel közösen választhattak ki.

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága 2013. november 12-én alakult a kecskeméti rózsahölgyek mintájára. A szervezet tevékenységének egyik legfőbb irányvonala a családok, azon belül a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő gyerekek támogatása, azon belül is kulturális, szabadidős, művészeti programok szervezése olyan gyerekeknek, akiknek családi háttere nem teszi lehetővé ezek biztosítását.

Az elmúlt tíz évben számos gyermekprogramot valósítottak meg: több magyarországi és kárpátaljai honismereti kirándulás, operalátogatás Budapesten, közös pizzázás és hamburgerezés, korcsolyázás, táncház, gyerekmozi, lovas foglalkozás és íjászkodás stb. A gyermekek mellett a felnőttek számára is különleges programokat szerveztek: operaest Pitti Katalinnal, gasztronómiai bemutatóval egybekötött rózsabál, mellrák elleni konferencia. Különös helyet foglal el a rózsahölgyek életében a Beregszász ismert nőalakjairól való megemlékezés, melynek kapcsán minden évben rózsatövet és emléktáblát avatnak a vidék ismert nőalakjai számára. Egyedi és hiánypótló programjuk a Jótékonysági hajvágás, melynek során iskolakezdés előtt szakképzett fodrászok igazítják meg a gyerekek frizuráját teljesen ingyen.

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága a jövőben is folytatni szeretné tevékenységét, ezáltal lehetőséget biztosítva a szabadidő minőségi eltöltésére gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma