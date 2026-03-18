Több éven át illegálisan tartózkodott Beregszászban egy örmény férfi

Egy hosszabb ideje illegálisan Ukrajnában tartózkodó külföldi állampolgárt azonosítottak Beregszászban.

A Kárpátaljai Állami Migrációs Szolgálat tájékoztatása szerint az örmény férfit február végén ellenőrizték, amely során kiderült, hogy már 2008 óta élt a városban érvényes okmányok nélkül. Elmondása szerint akkor veszítette el útlevelét, azonban azt azóta sem pótolta.

A vizsgálat során az is megállapították, hogy az érintett nem rendezte jogi státuszát Ukrajnában, és önként sem kívánta elhagyni az ország területét. A hatályos szabályok megsértése miatt közigazgatási felelősségre vonták, és 5 100 hrivnya pénzbírságot szabtak ki rá.

A férfit jelenleg egy ideiglenes befogadóközpontban helyezték el, ahol a szükséges eljárások lezárásáig tartózkodik. A folyamat befejezését követően kiutasítják Ukrajna területéről.

