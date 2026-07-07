Több métert zuhant egy 26 éves férfi Ungváron

Súlyos baleset történt Ungváron, ahol egy 26 éves férfi több métert zuhant, és fejjel előre esett a harmadik emeletről a második szintre – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 7-én.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező szakemberek a helyszínen látták el a sérültet. Az elsődleges vizsgálatok alapján koponya- és arccsonttörést, valamint többszörös, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A mentők stabilizálták az állapotát, majd hordágyon az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították. A sérült súlyos állapota miatt a mentőszolgálat még szállítás közben értesítette a kórházat, ahol az aneszteziológusokból és traumatológusokból álló orvoscsoport már felkészülten várta a beteg érkezését.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget, amely vizsgálja a történteket.

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