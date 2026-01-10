Több mint 1 800 gyermek született tavaly Munkácson

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán tavaly 1 881 újszülött látott napvilágot – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán január 9-én.

A csecsemők között 944 kislány és 937 kisfiú van. Közülük 32 ikerpár.

2025 legnagyobb kisbabája 4 900 grammal jött világra.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját a kórház hivatalos oldalán tekinthetik meg.

Kárpátalja.ma