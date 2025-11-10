Több mint 50%-a elpusztult a kagylóknak az odesszai partoknál

A Kahovkai Vízerőmű katasztrófája az egyik legsúlyosabb ökológiai csapás volt a tengerre Ukrajnában. A friss vízzel együtt több millió tonna szennyezett anyag került a tengerbe. Ennek következtében az odesszai partok közelében a kagylók több mint 50%-a elpusztult.

Erről Viktor Komorin, az Ukrán Tengerökológiai Tudományos Központ képviselője számolt be a Suspilne hírcsatornának.

Komorin szerint a kagylók olyanok, mint a litmuszpapír: jelzik a tenger általános állapotát. Nem bírták a sósság változását, a toxikus anyagokat és a hőmérsékleti ingadozásokat.

Jelenleg a tenger állapota valamivel jobb, mint 2023 nyarán, a tenger fokozatosan tisztul. Azonban a következmények olyanok, mint egy krónikus betegség: már a kisebb változások – például a szélirány vagy a hőmérséklet ingadozása – is kiválthatják a víz elszíneződését, az oxigénhiányt (hipoxiát) vagy oxigénmentességet (anoxiát). Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztéma elvesztette stabil egyensúlyát, és minden hatásra sokkal érzékenyebben reagál.

Mindez negatívan hat a halállományra is. Az odesszaiak hagyományosan a mólókról halásznak, de az így kifogott halak veszélyt jelenthetnek az emberi életre és egészségre.

„A halakban, különösen az aljzaton élő fajokban, nehézfémeket és szerves toxikus anyagokat mérünk. Ha olyan halat fogunk, amely több mint öt éve élt a szennyezett zónában, az emberre veszélyes lehet. Ezek az anyagok a táplálékláncon keresztül halmozódnak – a planktonból a halakba, onnan a delfinekbe, és végül hozzánk, emberekhez jutnak. Ez már egy toxinciklus, amely bennünket is közvetlenül érint” – figyelmeztet Viktor Komorin.

Kárpátalja.ma