Több mint két kilogramm kábítószert próbált Kárpátaljára csempészni egy dnyiprói futár

Több mint 2,2 kilogramm kábítószer illegális szállítását akadályozták meg a hatóságok Kárpátalján.

A rendőrség őrizetbe vett egy 35 éves, Dnyipro térségéből származó férfit, aki a gyanú szerint jelentős mennyiségű szintetikus kábítószert próbált a régióba juttatni.

a Rahói járás területén tartóztatták le a férfit.

A gépkocsi átvizsgálásakor a motorháztető alatt, a motortér közelében egy nejlonzacskót találtak, amely két, kristályos anyagot tartalmazó csomagot rejtett. A jármű utasterében a rendőrök további, kábítószert tartalmazó csomagot fedeztek fel.

A lefoglalt kábítószer teljes tömege meghaladta a 2,2 kilogrammot. A hatóságok megállapították, hogy a szállítmány az Alfa-PVP nevű szintetikus drogot tartalmazta, amely az illegális piacon „flakka” vagy „zombi drog” néven ismert.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Ukrajna több régiójában is tevékenykedett. A férfi őrizetbe vételével egy időben rendőrségi akciókat hajtottak végre Donyeck, Odessza, Mikolajiv, Vinnicja és Csernyivci megyében is. Ezeken a helyszíneken a férfi korábban kábítószercsomagokat hagyott hátra.

A gyanúsított többnyire személyesen szállította a tiltott árut, esetenként azonban logisztikai szolgáltató cégek segítségét is igénybe vette. Mobiltelefonjában a nyomozók elegendő bizonyítékot találtak arra, hogy kapcsolatba hozható a bűncselekményekkel.

Az őrizetbe vétel idején a férfi kábítószer hatása alatt állt. A hatóságok azt is megállapították, hogy a gyanúsított katona, aki engedély nélkül hagyta el alakulatát.

Az ügyben folyik a nyomozás.

Kárpátalja.ma