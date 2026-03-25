Több mint két kilogramm kábítószert próbált Kárpátaljára csempészni egy dnyiprói futár
Több mint 2,2 kilogramm kábítószer illegális szállítását akadályozták meg a hatóságok Kárpátalján.
A rendőrség őrizetbe vett egy 35 éves, Dnyipro térségéből származó férfit, aki a gyanú szerint jelentős mennyiségű szintetikus kábítószert próbált a régióba juttatni.
A rendőrség tájékoztatása szerint a Rahói járás területén tartóztatták le a férfit.
A gépkocsi átvizsgálásakor a motorháztető alatt, a motortér közelében egy nejlonzacskót találtak, amely két, kristályos anyagot tartalmazó csomagot rejtett. A jármű utasterében a rendőrök további, kábítószert tartalmazó csomagot fedeztek fel.
A lefoglalt kábítószer teljes tömege meghaladta a 2,2 kilogrammot. A hatóságok megállapították, hogy a szállítmány az Alfa-PVP nevű szintetikus drogot tartalmazta, amely az illegális piacon „flakka” vagy „zombi drog” néven ismert.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Ukrajna több régiójában is tevékenykedett. A férfi őrizetbe vételével egy időben rendőrségi akciókat hajtottak végre Donyeck, Odessza, Mikolajiv, Vinnicja és Csernyivci megyében is. Ezeken a helyszíneken a férfi korábban kábítószercsomagokat hagyott hátra.
A gyanúsított többnyire személyesen szállította a tiltott árut, esetenként azonban logisztikai szolgáltató cégek segítségét is igénybe vette. Mobiltelefonjában a nyomozók elegendő bizonyítékot találtak arra, hogy kapcsolatba hozható a bűncselekményekkel.
Az őrizetbe vétel idején a férfi kábítószer hatása alatt állt. A hatóságok azt is megállapították, hogy a gyanúsított katona, aki engedély nélkül hagyta el alakulatát.
Az ügyben folyik a nyomozás.