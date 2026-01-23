Több mint tízezer ukrán állampolgár hunyt el külföldön 2025-ben

Összesen 10 508 ukrán állampolgár halt meg külföldön 2025-ben.

Az Ukrán Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának tájékoztatása szerint több haláleset történt, mint 2024-ben, akkor 10 115 személy vesztette életét valamely külföldi országban.

A legtöbb halálesetet azokban az országokban regisztrálták, ahol jelentős ukrán diaszpóra él, illetve ahová a háború következtében nagyszámú menekült érkezett.

Az ukrán halálesetek számát tekintve a TOP 5 ország:

Németország – 3885

Lengyelország – 2101

Csehország – 743

Olaszország – 693

Spanyolország – 300

Jelentős veszteségeket regisztráltak továbbá Szlovákiában (189), Ausztriában (155), Bulgáriában (237), Moldovában (156) és Norvégiában (149).

Az Oroszországi Föderációra vonatkozó hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre.

A statisztika rávilágít az Ukrajnán kívül élő állampolgárok támogatásának fontosságára, valamint arra, hogy szükség van a holttestek hazaszállítását biztosító mechanizmusok hatékonyabb megszervezésére.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma