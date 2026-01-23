Több mint tízezer ukrán állampolgár hunyt el külföldön 2025-ben
Összesen 10 508 ukrán állampolgár halt meg külföldön 2025-ben.
Az Ukrán Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának tájékoztatása szerint több haláleset történt, mint 2024-ben, akkor 10 115 személy vesztette életét valamely külföldi országban.
A legtöbb halálesetet azokban az országokban regisztrálták, ahol jelentős ukrán diaszpóra él, illetve ahová a háború következtében nagyszámú menekült érkezett.
Az ukrán halálesetek számát tekintve a TOP 5 ország:
- Németország – 3885
- Lengyelország – 2101
- Csehország – 743
- Olaszország – 693
- Spanyolország – 300
Jelentős veszteségeket regisztráltak továbbá Szlovákiában (189), Ausztriában (155), Bulgáriában (237), Moldovában (156) és Norvégiában (149).
Az Oroszországi Föderációra vonatkozó hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre.
A statisztika rávilágít az Ukrajnán kívül élő állampolgárok támogatásának fontosságára, valamint arra, hogy szükség van a holttestek hazaszállítását biztosító mechanizmusok hatékonyabb megszervezésére.
A mukachevo.net nyomán.