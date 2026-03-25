Több száz szabadtéri tűzeset történ az év eleje óta Kárpátalján

2026 eleje óta összesen 570 tüzet regisztáltak az ökoszisztémában és 9 erdőtüzet Kárpátalja területén. Az adatokat a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal sajtóközpontjában megtartott tájékoztatón ismertették.

A Vaszil Szokacs elmondta, hogy az év kezdete óta a tűzoltóegységek több mint ötszáz alkalommal vonultak ki szabadtéri tüzek megfékezésére. A tűzesetek száma már meghaladta az ötszázat. A tüzek következtében egy személy megsérült, továbbá lakóépületek és a lakosság tulajdona is károkat szenvedett.

A szakember hangsúlyozta: a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. A száraz növényzet felelőtlen felégetése, a figyelmetlenség és a szabályok figyelmen kívül hagyása továbbra is komoly problémát jelent.

Az „Ukrajna Erdői” Állami Vállalat „Kárpát Erdészeti Iroda” fióktelepének vezető erdésze, Pavlo Vandzsurak arról számolt be, hogy az igazgatóság kezelésében lévő erdőalap területén idén eddig kilenc erdőtűz keletkezett, amelyek összesen 9,09 hektárnyi területet érintettek. A tüzek fő kiváltó okai az óvatlan tűzhasználat, valamint az erdők közelében végzett avar- és hulladékégetés.

Az Állami Környezetvédelmi Felügyelőség kárpátaljai képviselője, Ihor Gyacsenko a tüzek környezetre és egészségre gyakorolt hatásaira hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint egyetlen tonna száraz növényzet elégetése során mintegy 9 kilogramm finompor, több mint 20 kilogramm szén-monoxid, továbbá nitrogén-oxidok, dioxinok és egyéb mérgező vegyületek kerülnek a levegőbe. Ezek az anyagok különösen veszélyesek a szív- és érrendszeri, valamint a krónikus légzőszervi betegségekben szenvedők számára.

A szakértők kiemelték, hogy a levegőszennyezés rövid és hosszú távon egyaránt káros következményekkel jár. Nemcsak a levegő minősége romlik, hanem nő az egészségügyi kockázat is, különösen a gyermekek és az idősek körében.

A tájékoztatón elhangzott: a megelőző munka folyamatos. A hatóságok rendszeresen szerveznek közös ellenőrzéseket, amelyekben a katasztrófaelhárítás, a környezetvédelem, az erdészet és a rendőrség munkatársai is részt vesznek. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.

A hatóságok figyelmeztetnek: amennyiben a lakosok figyelmen kívül hagyják a száraz növényzet égetésére vonatkozó tilalmat, a jogszabályoknak megfelelően felelősségre vonásra számíthatnak.

