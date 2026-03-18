Többtonnás csillár karbantartása zajlik a parlamentben

Bursza Krisztina

Nyolc év után először megkezdődött az Ukrán Legfelsőbb Tanácsa épületében található díszcsillár felújítása.

A díszcsillár a tanács üléstermében található.

A monumentális szerkezet tömege eléri a 3,5 tonnát, így a munkálatok komoly előkészítést és speciális technikát igényelnek.

A szakemberek célja nemcsak a világítótest esztétikai megújítása, hanem a biztonságos működésének hosszú távú biztosítása is.

Legutóbb 2018-ban újították fel.

Az Ungvar Info nyomán.

