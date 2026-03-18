Többtonnás csillár karbantartása zajlik a parlamentben
Nyolc év után először megkezdődött az Ukrán Legfelsőbb Tanácsa épületében található díszcsillár felújítása.
A díszcsillár a tanács üléstermében található.
A monumentális szerkezet tömege eléri a 3,5 tonnát, így a munkálatok komoly előkészítést és speciális technikát igényelnek.
A szakemberek célja nemcsak a világítótest esztétikai megújítása, hanem a biztonságos működésének hosszú távú biztosítása is.
Legutóbb 2018-ban újították fel.
Az Ungvar Info nyomán.